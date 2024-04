Memória e futuro: se essa rua fosse sua, ela receberia o nome de quem?

Mestra e doutoranda em história pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, Vitória Ivo entende que essas movimentações dão um recado importante para a sociedade brasileira. "Esses movimentos sinalizam que ali houve uma mudança, um deslocamento do reconhecimento público de um torturador para outro sujeito. Para alguém que lutou por direitos humanos naquele contexto. Isso afeta a sociedade como um todo", defende.

Vitória aponta que além de demarcar os crimes cometidos no período da ditadura, a ação é uma espécie de recado sobre o que estamos pactuando valorizar e reconhecer como sociedade. Ela é integrante do projeto de pesquisa A Ditadura em Minas Gerais: história, memória e historiografia, vinculado à UEMG.

O Brasil é um projeto de país construído ao redor da conciliação e das acomodações. Mesmo quando elas expõem nossas dores e traumas históricos. Provocando novas dores e traumas. Por exemplo, ruas com nomes de pessoas violadoras de direitos humanos. Por exemplo, negócios que jogam com elementos e memórias do vergonhoso período escravocrata brasileiro. A memória, como tudo hoje no Brasil, é um território em disputa.

No 1º de abril deste ano, por exemplo, a UFPR (Universidade Federal do Paraná) informou ter revogado os títulos de doutores 'honoris causa' dos ex-presidentes Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva e Ernesto Geisel. Todos do período militar. A decisão aconteceu por votação. Entre as reações à notícia nas redes sociais, uma parte expressiva dizia que o revanchismo não levará o Brasil a nada.

Para Vitória, há dois pontos a se observar em todas essas movimentações que têm acontecido ao redor da memória, mas que não se esgotam aí. Na verdade, eles iluminam uma conversa bem maior e mais complexa. "O primeiro é que retirar nomes de torturadores é, em certa medida, uma maneira de fazer reparação junto às vítimas da ditadura e aos seus familiares. Em certa medida, já que muitas famílias seguem em dúvida sobre o paradeiro de seus entes ", diz.

O governo Lula prometeu a volta da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Até agora, não cumpriu com a promessa. Essa é uma pauta imprescindível para os familiares.