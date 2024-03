Brasil e os seus traumas: na dúvida, o esquecimento do golpe de 64

Um país que não elabora o seu passado está fadado a repeti-lo. De janeiro a janeiro, até o mundo acabar, como canta a poeta.

Lançado em 2022, "Argentina 1985" é um filme que mostra como nossa vizinhança de continente escolheu o caminho inverso. E como essa escolha corajosa constrói a cultura política de toda uma sociedade.

O filme reconta a história de Julio Strassera e Luís Moreno Ocampo, que processaram militares envolvidos em crimes durante a ditadura do país. Mais de 700 casos foram julgados. Foi a primeira ação do tipo no mundo. Durante o julgamento que durou dias e dias, toda uma comoção ao redor do que nunca pode ser esquecido: a barbárie como método, a violência como hábito.

A conciliação é um traço cultural do Brasil e permeia as nossas instituições. Na dúvida, o esquecimento. Ela é convocada em favor de uma suposta harmonia nacional que, se algum dia existiu, a gente nem lembra mais quando foi. Fica a pergunta: Quem ganha quando um país escolhe se esconder dos seus traumas históricos? A resposta está nas ruas, longe das cadeiras do poder: as mesmas pessoas de sempre.

O que não nomeamos não deixa de existir. Nem para a história, nem para quem teve negado o direito de enterrar o seu ente querido. Até os dias de hoje.