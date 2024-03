No Brasil, a barbárie virou paisagem: a quem interessa?

O Brasil nos engole, dia após dia. Anestesiados com os absurdos que são tantos e vindos de todos os lados, transformamos a dor em paisagem, a miséria em paisagem, a barbárie em paisagem. Até o dia em que acontecer com alguém da nossa família. Do nosso lado.

Nesse dia, talvez, a gente acorde dessa crença doentia que é validada pelo apoio explícito ou pela falta de uma revolta com a dor do outro. No Brasil, algumas vidas são mais vidas que as outras. Nesse dia pode ser que já seja tarde demais. É só assim que vamos funcionar, se doer na nossa carne?

No último dia 29, o ministro Carlos Augusto Amaral de Oliveira, do STM (Superior Tribunal Militar), votou por reduzir a pena dos militares envolvidos na execução do músico Evaldo Rosa dos Santos. Em abril de 2019, enquanto ia para um chá de bebê, o carro de Evaldo foi atingido por 82 disparos de fuzil. A procuradoria do próprio STM indicou que foram 257 tiros durante toda a ação.