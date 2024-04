Sobre Jojo em palestra, direitos humanos deveriam mais unir do que separar

O assunto é um dos maiores detonadores de conflitos, separando gregos e troianos, quando, na real, deveria unir. Afinal de contas, qual é o indivíduo que se opõe ao direito básico de vida, saúde, educação, segurança? E uma série de outros princípios que deveriam ser fundamentais a todo e qualquer cidadão (independente de classe, raça e gênero). E que só não se faz verdadeiramente efetivo pela falta, justamente, de esforço político. Cai por terra que seja de ''direita'' ou ''de esquerda'', sacou? Se não, haveria um pêndulo a cada governo e governante sobre os benefícios para cada partido.

É preciso distensionar a pauta e a construção que foi feita a partir do assunto. Simplesmente somos porque fazemos parte de um mesmo núcleo, no caso, a humanidade. E, por isso, humanos, algo que nos faz ser tocados em todos os momentos.

Perdoem-me no didatismo da coisa. Aqui também acuso o preconceito, ou melhor, um medo sobre quem se manifesta pela causa, já que isso tornou a possibilidade de viver algo impossível no Brasil. Não faz muito tempo, durante uma viagem com pessoas de classes e núcleos variados, uma delas se apresentou como ''defensora dos direitos humanos''. Temi não por mim, mas pelo que poderia surgir daquilo. ''Isso não pode dar bom'', pensei.

Paguei com a língua. Não só não foi assunto, como a pessoa saiu como uma das mais amadas, sua risada azeitando os dias em que partilhamos, em conjunto, experiências riquíssimas que ficarão pra vida. E melhor: sem que a pessoa tivesse que dizer em quem votou.

Quando deixamos de exercer a escuta ativa, levantamos nossas armaduras e impossibilitamos pontes. Perde Jojo, talvez, por não ter visto a palestra e seu desfecho; perde Rodrigo uma enorme chance de trocar com aquela que bomba na internet e que poderia ser ativista com prazer pelo tema.

O mundo pode ser melhor, minha gente.