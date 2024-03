AfroReggae comemora 30 anos: 'Queremos superar barreiras'

Leia a íntegra:

Edu Carvalho: Da criação do AfroReggae até hoje, é possível dizer que a discussão sobre cidade e acesso mudou?

Danilo Costa: Houve um avanço no reconhecimento dos direitos dos cidadãos, mas, paradoxalmente, a eficácia operacional do poder público não acompanhou esse progresso. Embora o acesso seja garantido, a qualidade dos serviços prestados muitas vezes fica aquém do esperado. Isso é evidente na educação, na saúde e no saneamento. Quanto ao acesso à arte e à cultura, observamos um padrão de altos e baixos, com períodos de avanço seguidos por retrocessos significativos, embora haja sinais de uma recuperação recente. Em todas essas áreas, as inconsistências na prestação de serviços muitas vezes são supridas pelas organizações sociais. Devido à sua proximidade com as comunidades, essas organizações se tornam essenciais, continuando a lutar para atender às necessidades da população, mesmo diante dos desafios.

Qual é o retorno que vocês têm, tanto tempo depois, sobre inspirar outras atividades fora do Rio e do Brasil?

A longevidade do AfroReggae é uma prova viva de que continuamos a ser uma fonte de inspiração no enfrentamento das questões sociais complexas, como a violência, a exclusão e as disparidades sociais. A visibilidade e o reconhecimento que conquistamos internacionalmente não são apenas um testemunho do nosso sucesso, mas também uma plataforma poderosa para disseminar estratégias que funcionaram conosco. Este é o verdadeiro legado do AfroReggae: uma cadeia ininterrupta de inspiração e mudança, que transcende fronteiras geográficas e temporais.

Um dos braços em que a instituição mais investiu ao longo dos tempos foi o audiovisual (com projetos voltados para a TV e o streaming). Como se deu esse processo e como os jovens se relacionam com as produções?