Para seu Carnaval, a Acadêmicos do Salgueiro traz como enredo "Hutukara", que na língua yanomami significa "o céu original a partir do qual se formou a terra", a exaltar da mitologia Yanomami, além da defesa de uma das bandeiras que mais causaram dissidências (seja pró ou contra): a luta pela Amazônia.

Segundo Edson Pereira, pesquisador que fez análises sobre as possíveis temáticas para 2024, ele se deparou com o livro ''A Queda do Céu'', do xamã e líder político yanomami Davi Kopenawa, e, inspirado, quis tocar mais fortemente no assunto de extrema urgência na ágora real e virtual.

Nas palavras de Edson, antes de o Brasil ser império, antes de existir a coroa, ''já existia o cocar''. E é fundamental que todos os brasileiros se conscientizem sobre a valorização dos nossos povos originários. Na primeira estrofe, um verso é cantado duas vezes: ''Ya temí xoa, aê-êa é''. Ele significa que'' eu ainda estou vivo'', na língua indígena.

Não por coincidência, volto ao início deste texto com a notícia que norteia todos os veículos neste quinta-feira. Seria cômico se não fosse trágico que, na véspera da folia, um dos maiores causadores de discórdia no país sobre a pauta ambiental seja alvo da PF. Não está longe de ser o fim da história, mas que alivia, disso não há dúvidas.

Porque, no fim das contas, como diz o enredo do Salgueiro: ''A chance que nos resta é um Brasil cocar''.