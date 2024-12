Prêmio UOL Carros 2024 celebra os melhores da indústria em evento em SP

Serão duas categorias exclusivas para veículos elétricos e duas para híbridos, além de três para picapes. Outra novidade é a premiação para o melhor executivo do setor em 2024.

As 17 categorias do Prêmio UOL Carros 2024 são: 'Compacto', 'Sedã', 'SUV compacto', 'SUV médio', 'SUV Premium', 'Carros de 7 a 8 lugares', 'Elétrico', 'Elétrico Premium', 'Híbrido', 'Híbrido Premium', 'Picape compacta/intermediária', 'Picape média', 'Picape Premium', "Esportivo', 'Executivo do Ano', 'Destaque do Ano' e 'Montadora do Ano'. Confira todos os detalhes sobre os finalistas aqui.

Quem vota

O Prêmio UOL Carros contou com júri técnico composto por 31 jornalistas especializados - o maior de sua história.

Sete destes profissionais são da equipe de UOL Carros: o editor Daniel Neves, o editor assistente Alessandro Reis e os colunistas Felipe Carvalho, Jorge Moraes, Marlos Ney Vidal, Paula Gama e Rafaela Borges.

A premiação mais uma vez contará com a participação de jornalistas convidados, sendo 24 profissionais de outros veículos, que unirão ao time de profissionais ligados a UOL Carros na escolha dos melhores do ano: