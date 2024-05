Ameaça silenciosa: por que elétricos atingem mais pedestres que carro comum

Carros elétricos ou híbridos têm risco três vezes maior de atingirem pedestres do que veículos a combustão, segundo estudo realizado no Reino Unido.

A pesquisa, publicada no periódico Journal of Epidemiology & Community Health nesta terça-feira (21), diz que a explicação por trás disso é o fato de esses novos veículos serem mais silenciosos.