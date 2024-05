Motorista dormindo ao volante de Tesla é perseguido por 40 km pela polícia

Durante o interrogatório ele disse: "estou extremamente envergonhado, foi por causa da exaustão. Estava com um Tesla com Autopilot, o que me deixou muito confortável."

O Autopilot da Tesla obriga motoristas a permanecerem com as mãos no volante, porém os sistemas podem ser enganados colocando pesos no volante, já que o carro não possui sensor de monitoramento facial. Não se sabe se o motorista fez isso.

