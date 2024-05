Carros de concessionária VW 'fantasma' do RS continuam 0 km 25 anos depois

A concessionária Comercial Gaúcha em Estrela, no interior do Rio Grande do Sul, ficou conhecida no Brasil inteiro na década passada.

Por ter ficado fechada por muito tempo, mas com o acervo intacto, a loja que integrou a rede autorizada da Volkswagen guardou muitos tesouros da época em que ainda estava ativa - dentre eles, os dois carros desta reportagem: um Santana 1999/2000 com apenas 49 km rodados e a sua opção perua, uma Quantum 1997/1997 com impressionantes 21 km no hodômetro. Colocados à venda pelo especialista em carros clássicos Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas, ambos os carros foram símbolos dos anos 80 e 90, período em que eram os modelos mais luxuosos da VW no mercado brasileiro - com exceção do Passat importado.

O status de zero-quilômetro ajuda a justificar o valor pedido por cada um dos automóveis: nada menos que R$ 185 mi cada.