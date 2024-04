Fiat 147 mais especial da história foi feito para argentinos e vale fortuna

É difícil não imaginar um desses no Brasil. Os colecionadores iriam à loucura. Será que veio pelo menos um? Quanto vale (ou valeria) um desses? Para responder essas e outras perguntas, contamos com a ajuda de Manoel Rezende, especialista e comerciante autônomo de clássicos.

Mané (como é mais conhecido) tem história com o 147. É dono de um exemplar 1979 com apenas 8 mil km originais (já exposto no Salão do Automóvel), além de já ter competido ao volante de um deles na copa monomarca da Fiat, no traçado velho de Interlagos, em 1980. Segundo ele, infelizmente, nenhum Sorpasso já pôs os pneus no Brasil.

"Trata-se de um carro conhecido por poucos brasileiros. Por esse motivo e pelo fato de não ser algo completamente diferente dos modelos nacionais, não teria toda a expressividade que mereceria - caso alguém trouxesse um. Por exemplo, vendi recentemente um em excelente estado por R$ 40 mil, sem restauração, completamente original e com 100 mil km originais. Um Sorpasso em um bom estado geral poderia valer algo em torno dos R$ 100 mil, de todo modo o preço pedido no anúncio poderia passar disso", explica Rezende.

Logo, caso fosse um exemplar com a conservação impecável, poderia até valer mais. O problema é achar um desses. Trata-se de um carro de mais de 40 anos de idade e com produção extremamente limitada. Imagina só se alguém, um dia, conseguir garimpar um Sorpasso e trazê-lo para o Brasil.

