Picape do tempo do Plano Collor continua 0 km após ficar 33 anos em garagem

Picape mantém as placas amarelas da época em que foi adquirida, mas documentação atual é da placa cinza Imagem: Arquivo pessoal

Equipada com vidros elétricos, direção hidráulica e teto solar, a F-1000 prata mantém até hoje as placas amarelas, com lacre e os caracteres YI 5388.

"Pouco depois da compra, talvez em 1991, o primeiro dono providenciou a troca da documentação para a placa cinza, que tinha acabado de chegar para veículos registrados em São Paulo, mas ele nunca trocou as chapas originais, amarelas", explica Reginaldo Ricardo.

Com a troca de dono e a necessária transferência da documentação, a picape vai receber as placas atuais, no padrão Mercosul - não sabemos se o atual proprietário manterá as chapas amarelas, já que, muito provavelmente, não deverá rodar com sua nova aquisição para não desvalorizá-la, considerando a baixíssima quilometragem.

Nunca pegou no batente: caçamba está impecável e isso inclui as respectivas proteções de madeira Imagem: Arquivo pessoal

As fotos que ilustram essa reportagem foram cedidas por Reginaldo de Campinas, que produziu material audiovisual da F-1000 antes de entregá-la ao seu novo dono. Reginaldo também fez o vídeo abaixo do "resgate" do veículo há alguns dias, em Itapetininga.