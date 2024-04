Câmera policial revela motivo de choro de Gisele Bündchen durante abordagem

Câmera policial revelou o motivo de choro de Gisele Bündchen e diálogo durante abordagem.

O que aconteceu

A modelo foi flagrada chorando após ser abordada por um policial em Surfside, na Flórida.

No vídeo gravado pela câmera corporal do guarda, divulgado pela Local 10 News, o agente se aproxima do carro para entregar um papel, afirmando que é uma "cortesia".