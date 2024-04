'Como?' Brasileiro viraliza com carretos em Honda Biz e intriga Wiil Smith

O homem que chamou a atenção de Will Smith é Antônio Pereira da Silva, de 55 anos, ou Antônio Cabeludo, como é conhecido.

Há 20 anos, ele trabalha com a venda de móveis usado e com mudanças, transportando de forma inusitada guarda-roupas, fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Tudo sobre uma pequena moto Biz ano 2000.

"No começo, eu alugava de um vizinho o carro dele para fazer fretes e entregar os móveis usados que eu vendia. Mas um dia, o carro dele estava quebrado e, como eu não tenho automóvel, decidi usar a Biz para fazer a entrega de um fogão e deu certo", conta Antônio.

A partir daí o morador da pequena cidade de Cariús, no Ceará, passou a usar a moto para fazer as entregas e assim economizar o valor do aluguel do carro.

No início ele carregava apenas objetos menores, como televisões. Mas ao longo dos anos, o vendedor foi testando a capacidade de sua moto e de seu equilíbrio.