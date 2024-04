Legislação limita montadoras e impede que carro tenha tela para passageiro

Recém-lançada, a Jeep Grand Cherokee tem opção de telas para o passageiro - que inclusive foram exibidas nos testes realiados pela imprensa especializada. O cliente final, porém, recebe o equipamento desabilitado devido à legislação.

"As unidades do Jeep Grand Cherokee 4xe utilizadas na apresentação para a imprensa dispunham da tela do passageiro ativa, pois se tratavam de modelos de engenharia e desenvolvimento. Porém, respeitando a Resolução do Contran, número 242.07 - Equipamentos Geradores de Imagem - os veículos comercializados no país não tem a tela do passageiro ativada. Caso haja alguma mudança de legislação, o recurso poderá ser reativado sem custos para os clientes", disse a marca em nota enviada à revista Quatro Rodas.

Sistema em marcas de luxo

Nem todos os fabricantes desabilitaram a telinha do carona, uma vez que há maneiras de contornar a proibição. São os casos das alemãs Mercedes-Benz e Porsche - que utilizam tecnologia para disponibilizar o equipamento sem burlar a lei.

"Os automóveis Mercedes-Benz equipados com uma tela específica para o passageiro do assento dianteiro comercializados no país possuem dois sistemas de segurança. No novo Classe E, qualquer item de entretenimento online só está disponível quando a velocidade do automóvel é igual a zero (vídeos e navegador web) ou com a transmissão em "parking" (jogos). Nos modelos EQS sedan ou SUV, as funções não estão habilitadas para o Brasil nesse momento. Por isso as telas apresentam as funções autorizadas pelas leis brasileiras (menus e navegação)", disse a marca.

Já a Porsche utiliza outra tecnologia para evitar desativar o ecrã extra dianteiro - além de não infringir a legislação, uma vez que não exibe entretenimento: