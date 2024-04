Gasolina à base de água: como Porsche planeja salvar motores a combustão

Em tempos de eletrificação, o futuro dos automóveis ainda pode ser a combustão e passar pela gasolina - mas não necessariamente derivada do petróleo. Esta é a ideia da Porsche, que exibiu em encontro com jornalistas seu combustível sintético produzido à base de água e vento no Chile.

A 'gasolina sem petróleo', batizada pela marca de e-fuel, possui como matéria-prima hidrogênio e dióxido de carbono - um dos maiores causadores do efeito estufa.

No processo, a energia eólica divide os dois componentes básicos da água (oxigênio e hidrogênio). Depois, o CO2 é capturado do ar e filtrado para a obtenção do dióxido de carbono, que é combinado com hidrogênio para produzir metanol sintético - utilizado como base para produção de gasolina, querosene e diesel sintéticos.