Free Flow: como pagar pedágio sem cancela e fugir de multa por evasão

Os pórticos de cobrança automática nessa rodovia têm gestão da concessionária CCR Rio-SP e estão localizados em três pontos: km 414 (Itaguaí), Km 447 (Mangaratiba), km 538 (Paraty).

Como é feita a cobrança do free flow

A forma mais rápida e prática de pagar o free flow e evitar a multa por evasão - infração de trânsito que prevê pagamento de R$ 195,23 e a inclusão de cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), caso o pedágio não seja quitado no prazo de quinze dias - é o uso de uma tag, daquelas que servem em estacionamentos e também nos pedágios convencionais.

Para usuários de tags como Sem Parar, ConectCar, Veloe, dentre outras, o pagamento da tarifa é automático, posteriormente incluído na fatura mensal do serviço. Para os demais condutores de veículos, é necessário pagar o valor devido no site da concessionária responsável pela via pedagiada. Há a possibilidade de concessão de descontos para os usuários mais frequentes.

No caso específico da Rio-Santos, a CCR Rio-SP disponibiliza o site www.ccrriosp.com.br/freeflow com informações sobre o free flow, incluindo cadastro para consulta e pagamento da tarifa, valores de tarifa, vídeos explicativos e canais de atendimento.

"As passagens podem levar até 48 horas para serem disponibilizadas no sistema, e pagamento pode ser efetuado em até 15 dias corridos após a passagem pelo pórtico. Desde agosto do ano passado, a CCR Rio-SP incentiva que o cliente se cadastre no site ou no aplicativo, utilizando o mesmo login das redes sociais. Por meio do cadastro, receberá mensagens de SMS quando a passagem estiver disponível e poderá proceder ao pagamento via Pix ou cartão de crédito e de débito", esclarece a concessionária.