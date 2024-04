Cuidado com as multas! 3 regras que mudaram e nem todo mundo sabe

Isso se dá a partir da definição de um prazo máximo para que as notificações do processo sejam expedidas pelo órgão responsável pela autuação. Conforme a nova regra, válida desde outubro de 2021, a notificação de penalidade - aquela que costuma vir acompanhada do boleto para pagamento da multa - deve chegar em até:

180 dias, quando não for apresentada defesa prévia ou esta for apresentada fora do prazo

360 dias, quando a defesa for apresentada dentro do tempo assinalado

Caso os prazos sejam ultrapassados pelo órgão, este perderá o direito de aplicar as penalidades de trânsito previstas no caso do condutor.

Com esses limites, o intuito é fazer com que os processos não fiquem parados muito tempo nos órgãos e entidades que realizam a análise e julgamento dos recursos. Assim, os motoristas recebem respostas mais rápidas e não são prejudicados por uma demora excessiva da instância administrativa.

*Com matéria publicada em 27/04/2022