Jeep Commander 2025 fica até R$ 40 mil mais barato; veja preços e versões

Na linha 2025, o Commander também passa a contar em toda a gama com sistema de som premium da Harman Kardon com 450 W, nove alto-falantes e subwoofer. Todas as configurações do SUV contam com painel digital de 10,25 polegadas mais central multimídia de 10,1 polegadas - a partir da opção Limited, há Alexa integrada e roteador wi-fi com um ano de plano de dados gratuito - após esse período, o serviço passa a ser pago.

A partir do Commander Limited, o banco do motorista tem ajustes elétricos e, desde a versão Overland, o passageiro frontal também conta com essa comodidade.

Além disso, na linha 2025, as configurações Overland e Blackhawk passam a trazer duas posições de memória para as regulagens do banco do condutor.

Mudanças visuais

Jeep Commander Blackhawk Imagem: Divulgação

A linha 2025 também traz novos desenhos de rodas, cinco no total, com tamanhos que vão de 18 a 19 polegadas.