Nova trava complica ação de bandidos em onda de furto de faróis de carrões

Fazendo-se passar por cliente, solicitamos orçamento do farol esquerdo de um Porsche Cayenne V6 2019. "Foi furto ou batida?", questionou prontamente o funcionário, evidenciando que esse problema tem sido frequente entre clientes da marca.

Segundo ele, a instalação da peça geralmente é custeada pela seguradora - ou seja, esse tipo de sinistro costuma ser coberto pela apólice contratada por donos de Porsche. O item, acrescenta, é levado após a quebra de uma trava que o conecta à carroceria.

Outro Porsche ficou sem os faróis enquanto estava estacionado no Brasil; equipamento custa uma fortuna Imagem: Reprodução

O preço do farol deixa clara a razão pela qual ele é tão visado: o esquerdo, do modelo citado acima, sai aproximadamente por R$ 48 mil.

O prejuízo pode ficar ainda maior se o chicote tiver sido danificado, pois o componente custa cerca de R$ 3.000 - vale destacar que esses valores não incluem a mão de obra.

