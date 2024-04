Como é o carro elétrico 'barato' que foi renegado por técnico do Palmeiras

Formas simpáticas combinam ousadia e personalidade em doses acertadas, com muitos vincos pela carroceria e uma linha de cintura ascendente. Os faróis em LED tem formato que remete aos Lamborghinis, enquanto a traseira com lanternas interligadas lembra outro modelo da BYD - a minivan D1, que roda como carro de aplicativo pela capital São Paulo.

Autonomia declarada é de 280 km, de acordo com números do Inmetro. A velocidade máxima é de 130 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 14,9s. Traz como opções de condução os modos 'Normal', 'Eco', 'Sport' e de terrenos de baixa aderência.

Potência é de 75 cv, com torque máximo de 13,7 kgfm. A bateria tem capacidade de 38 kWh e o tempo de recarga entre 30% e 80% é de 30 minutos em um carregador rápido (DC).

Compacto se afasta do restante da linha no tamanho: com 3,78 metros de comprimento, ele é 10 cm maior do que um Renault Kwid e 34 cm menor do que o BYD Dolphin. Mesmo sendo pequenino, o novo chinês tem uma ótima distância entre-eixos de 2,50 metros, que resulta em bastante espaço para os joelhos de quem vai no banco de trás. Carro é homologado para apenas quatro passageiros.

Porta-malas tem capacidade volumétrica declarada de 230 litros, mas parece menor. Não há tampão para esconder a bagagem, então tome cuidado ao estacionar. Traz bolsa com um carregador para tomadas convencionais e um estojo com ideogramas chineses onde se lê "caixa de ferramentas". Dentro dele há um kit selante de furos, pois carro não tem estepe nem pneu de uso temporário.

Cabine encanta pelo acabamento, que é muito superior em relação aos outros modelos nesta faixa de preço. Os materiais empregados são de boa qualidade, mesmo no caso dos plásticos rígidos. Os bancos dianteiros são bem parecidos com os dos modelos mais sofisticados da BYD, com formato anatômico e que apoia muito bem o corpo.