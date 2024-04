Tesla abandona plano de elétrico 'popular' para investir em táxi sem chofer

A Tesla não respondeu o pedido de comentário enviado pela Reuters, no entanto Elon Musk foi ao Twitter/X contestar a publicação.

Reuters is lying (again) -- Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Caso tenha realmente ocorrido, a mudança de estratégia acontece em um momento em que a Tesla enfrenta pressão de fabricantes chinesas que produzem seus veículos a preços mais acessíveis.

A Tesla recentemente perdeu a liderança como a maior produtora de carros elétricos do mundo para a chinesa BYD. A empresa produziu 3,02 milhões de modelos em 2023, em comparação com 1,81 milhão da Tesla.

O robotáxi foi prometido por Elon Musk em 2019. Ele disse na época: "em meados do próximo ano, teremos mais de um milhão de carros Tesla na estrada com o hardware Full Self-Driving". De acordo com Musk, o recurso seria tão confiável que o ocupante poderia "dormir" no carro.

No entanto, o recurso até hoje não se tornou 100% autônomo. De acordo com o biógrafo de Musk, Walter Isaacson, o pensamento é de que um veículo totalmente autônomo tornaria o elétrico barato irrelevante.