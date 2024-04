Carro perfeito: saiba como fechar o negócio certo sem cair em uma roubada

O carro recebeu todas as "estrelinhas"? Vá com o vendedor até um cartório para reconhecer a compra (sua) e a venda (dele). Para isso, por lá, uma firma será aberta, os documentos serão anexados e assinados. Logo que o pagamento for feito, já poderá levar o carro para casa.

A partir de agora, você não precisará mais do antigo dono para nada, mas ainda resta uma última etapa: transferência do nome junto ao Detran. No site da entidade, é possível encontrar facilmente o campo do comprador, onde serão pedidos os seus documentos para seguir com os processos burocráticos internos.

Cuidados com o carro

Fique de olho na manutenção Imagem: Divulgação

Agora é só "ir levando", mas sempre com muito cuidado, pois carro ou é muita alegria, ou muita tristeza. Além do mais, você só comprou o carro pois estava bom. Logo, quando chegar a hora de vender, o próximo interessado fará o mesmo. Negligenciar um patrimônio tão valioso pode significar dor de cabeça com gastos e/ou maior depreciação.