Citroën C3 europeu surge bem diferente do carro brasileiro; veja o que muda

C3 brasileiro x C3 europeu

Imagem: Divulgação

Começando do motor 1.2 turbo de três cilindros, que gera 102 cv: ele não está disponível no Brasil, onde há um motor de três cilindros 1.0 Firefly (oriundo da Fiat) de 75 cv nas versões básicas e um de quatro cilindros 1.6 de 122 cv no topo da linha. Aqui, todas as motorizações são aspiradas.

Na Europa, mesmo a versão mais barata do C3 vem com o motor turbo e câmbio de seis marchas manual.

Com uma mecânica mais refinada, o europeu tem disponível, em configuração de topo, o sistema híbrido leve de 48 V com um câmbio automatizado de dupla embreagem, que gera 28 cv extras de potência (apenas 12 cv para aceleração) e permite deslocamento em pequenos trajetos urbanos de maneira 100% elétrica.

A versão de entrada You do novo modelo vem por 14.990 euros (cerca de R$ 81.500 na cotação atual, sem custos de importação), enquanto no Brasil a versão Live, mais em conta da gama, é oferecida por R$ 74.990 - o preço sobe para R$ 80.990 com central multimídia, que não vem na You, que tem somente um suporte de celular.