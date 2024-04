Consumido pelo fogo: carro elétrico em alagamento é sinônimo de problema?

Tentamos fazer um paralelo do ocorrido quanto aos fatos já registrados de carros elétricos que já pegaram fogo durante as recargas. Mais uma vez, Ricardo tira as nossas dúvidas.

"Outro fenômeno que pode desencadear um incêndio é o superaquecimento. Uma célula que esquenta aquece a seguinte, e a seguinte, e assim sucessivamente. Chamamos isso de avalanche térmica. Há outro dispositivo, similar ao BMS, que monitora a temperatura das baterias, mas, dependendo da ocasião, ele também pode não ser o bastante".

"O maior problema do superaquecimento é a passagem rápida e intensa da energia. Quando o carro acelera muito, ou se regenera carga com muita intensidade (seja durante as desacelerações, ou em carregadores muito rápidos), isso gera muito calor".

"Por isso a calibragem do carro tem que respeitar muito bem a temperatura, bem como ajuda a explicar o motivo pelo qual é impossível haver um carregador que seja mais potente do que os que existem. Mas nada disso é grande preocupação nos dias de hoje. A tecnologia ficou muito segura para prevenir esses acontecimentos", conclui.

Ou seja, se algum dia virmos um Nissan Leaf, Renault Kwid E-Tech, Caoa Chery iCar ou qualquer BYD ou JAC pegando fogo, algo bem pontual pode ter ocorrido. Ainda não há motivos para se ter medo dos carros elétricos. "Eles vieram para ficar", diz o engenheiro da SAE.

