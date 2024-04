Rolls-Royce do 007 virou relíquia no Brasil e foi até tietado por Pelé

Conhecida por fabricar carros extremamente luxuosos, a britânica Rolls-Royce tem pouco mais de 320 exemplares registrados no Brasil. Um dos mais raros do país tem muita história para contar: já apareceu em filme de James Bond, foi tietado por Pelé, protagonizou a abertura de programa da TV Globo e até ganhou uma miniatura colecionável.

Trata-se de um Rolls-Royce Silver Shadow Long Wheelbase 1974, que pode ser visto no longa-metragem "007 contra o Foguete da Morte", de 1979. O filme teve cenas gravadas no Rio de Janeiro com o ator Roger Moore, então intérprete do famoso espião, sentado no banco traseiro.

Segundo reportagens da época, logo após desembarcar no Aeroporto do Galeão, o ator inglês tratou de vestir o figurino de Bond, entrou no Rolls e já gravou trechos do longa na Avenida Atlântica, em Copacabana.