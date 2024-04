Contramão liberada? Caminhões estacionados geram caos e dúvidas no trânsito

Em uma das imagens feitas pela reportagem, um caminhão concretagem-bomba é o único que está estacionado na contramão. Ocupando uma faixa de uma das vias mais importantes de São Paulo, a avenida Doutor Arnaldo, o modelo contrasta com as betoneiras, essas sim estacionadas no sentido da via. Uma picape Volkswagen Saveiro da CET passa ao lado e não ocorre autuação.

No caso dos de concretagem, não atuamos, mas olhamos as permissões dos demais para, se for o caso, anotar a infração Profissional da CET, que preferiu não ser identificado

Como funciona a lei

Estacionar na contramão é previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como uma infração média, passível de multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

"No caso dos demais, estacionar na contramão vai gerar uma autuação", adianta o fiscal da CET. "Tenho aqui em mãos as permissões da área para verificar". Foi um dos casos que encontramos no bairro paulistano da Pompeia, no qual um antigo modelo Mercedes-Benz fazia apenas a descarga de alguns materiais.

"Esse caminhão é uma bomba que faz o bombeamento do concreto da betoneira para a obra que será concretada. Ele é encarado como maquinário, ele não está na contramão porque fez algo errado", explica o motorista de caminhão Alessandro Vieira.