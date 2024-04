Mico? Lamborghini à venda por R$ 48 milhões 'encalha' em loja de Dubai

Com a maior parte de sua vida sendo vivida em Dubai, o carro - um dos nove exemplares deste modelo - teve três proprietários e vem em preto fosco com detalhes em verde.

A casa RM Sotheby's tentou vender este Veneno Roadster em um leilão em fevereiro de 2020 e esperava que fosse vendido por um valor entre 4,5 milhões e 5,5 milhões de euros (R$ 24,6 milhões e R$ 30,1 milhões atualmente). Provavelmente pela preocupação com a covid-19, não conseguiu.

Após isso, ele passou sua vida na concessionária VIP Motors em Dubai. Ele passará por um leilão no fim deste mês através da SBX Cars.

Com apenas 1.778 km percorridos, o carro tem motor V12 de 6.5 litros que produz 750 cv de potência.

