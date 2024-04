Etanol segue na frente e gasolina é mais vantajosa em apenas 3 estados

De acordo com o executivo, com base nos preços médios registrados no fechamento de março em todo o Brasil, o litro da gasolina é comercializado a R$ 5,91, ante R$ 3,75 do etanol - os valores se mantiveram estáveis na comparação com a primeira quinzena do mês que acaba de se encerrar. Quando comparamos esses preços com fevereiro, o cenário de estabilidade se mantém, com a gasolina apresentando um recuo de 0,2% e o etanol com 0,5% de aumento.

"O etanol continua liderando o ranking do combustível mais econômico para abastecimento na maioria dos Estados brasileiros. Para quem busca uma mobilidade de baixo carbono, o derivado da cana-de-açúcar é a escolha ideal, por ser um combustível que contribui para a redução das emissões de gases poluentes".

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56