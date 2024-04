Nada de tiozão: 6 sedãs médios para comprar sem medo gastando só R$ 80 mil

Equipado com motor 2.0 de aspiração natural, é o mais potente dessa lista, com 167 cv quando abastecido com álcool. É o mesmo motor do Creta, inclusive vem com câmbio de seis marchas. Infelizmente é outra que fica devendo controles de estabilidade e tração, considerando a versão mais simples do modelo 2018, que tem tabela Fipe de R$ 81,8 mil.

Sentra Imagem: Divulgação

Nissan Sentra SL 2018

O Sentra é um dos poucos que ainda está presente no mercado de novos, mas infelizmente com vendas bem insignificantes. É bom ver que a Nissan voltou a trazer o modelo para cá, mas ao mesmo tempo é uma pena reparar que ele nunca foi bem trabalhado por aqui.

Isso se reflete no mercado de usados, onde muitos têm receio de colocar um Sentra na garagem com medo de se deparar com consumo alto e peças caras, duas coisas que se propagam no mercado mesmo que não tenham muito fundamento.

Fato é que o Sentra é um baita carro, e aqui nessa lista é o mais completo de todos, já que estou considerando a versão topo de linha SL, que tem tabela Fipe de R$ 79,4 mil para o modelo 2018.