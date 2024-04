Toyota confirma que terá Hilux elétrica em 2025; veja detalhes

A Toyota Hilux elétrica será testada enquanto não chega ao público na cidade turística de Pattaya, na Tailândia. Cerca de 12 Hilux serão usadas como transporte para pessoas na região.

Apesar de a Tailândia ser um grande mercado para a Toyota, a marca atualmente detém 30% do mercado europeu de picapes. Assim, de acordo com a Reuters, é possível que a nova picape chegue ao continente no futuro.

A informação, entretanto, não foi confirmada pela montadora - que segue tendo uma abordagem na qual visa oferecer a seus compradores variedade de motorizações.

