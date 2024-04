Tesla anuncia demissões em massa e reduz produção após vendas frustrantes

Antes do anúncio das demissões, a Tesla desacelerou a produção em várias fábricas, incluindo Xangai, na China - sua fábrica mais eficiente.

Na fábrica do Texas nos EUA, a montadora também encurtou os turnos de produção do Cybertruck recentemente. Normalmente, a linha do Cybertruck trabalhava em turnos de 12 horas - das 6h às 18h e das 18h às 6h. Porém, estes turnos foram reduzidos para 11 horas de dia e 10h30min à noite.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.