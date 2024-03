Por que liderança da Tesla em carros elétricos pode estar com dias contados

A Tesla é uma das empresas de carro de maior valor de mercado do mundo. Investidores e analistas, no entanto, estão começando a temer que a liderança da companhia no ramo de veículos elétricos possa estar com os dias contados. As informações são do jornal norte-americano New York Times.

O que se sabe

Analistas ouvidos pelo jornal apontam resumidamente quatro desafios que a empresa está enfrentando, e alguns deles duvidam sobre como a companhia de Elon Musk poderia responder.

Redução de vendas: a comercialização de veículos elétricos está menor, e a Tesla deixou de ser uma das poucas opções da categoria. Para tentar concorrer, a companhia tem dado descontos em alguns mercados — o que reduz a margem de lucro e o preço de revenda.