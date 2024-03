Novo SUV chinês de 7 lugares chega ao Brasil e roda 1.150 km sem abastecer

Carro conta com motor 1.5 a combustão, ligado a conjunto elétrico alimentado por bateria de 19,27 kW, gerando 176 cv de potencia.

Atualmente a marca já conta com um modelo a venda no Brasil: o totalmente elétrico Seres 5, com preços que variam entre R$ 220 mil e R$ 270 mil de acordo com a versão.

Além do E5 e do Seres 3, está prevista a chegada de outros três modelos: Seres 5, M5 EVR e M7 EVR, todos elétricos.