Citroën apresenta conceito de novo SUV cupê para o Brasil; veja detalhes

C3, Aircross e Basalt têm a mesma plataforma, configurada para atender às necessidades dos clientes destes mercados, "ilustrando a modularidade e a eficiência desta arquitetura".

Imagem: Divulgação

De acordo com a marca, o nome Basalt será mantido quando o veículo chegar ao mercado, dentro de alguns meses. O nome vem da rocha vulcânica basalto, "nascida da energia da terra", e prometendo robustez e serenidade de um "material resistente e intemporal".

Com o Basalt, a Citroën quer atrair jovens profissionais e famílias, oferecendo conforto com seu caráter SUV, expressando modernidade, robustez e segurança com uma elevada distância ao solo, capô alto, dianteira vertical, para-lamas alargados e molduras das caixas de roda com formas geométricas distintas.

