Novo Nissan Kicks é revelado e estreia em 2025 com investimento bilionário

O Nissan Kicks 2025 foi revelado pela montadora japonesa. O novo modelo oferece mais espaço interno, tanto para passageiros quanto para carga, e com novos recursos, como opcional de tração integral e um motor mais potente.

O investimento no projeto pelos próximos dois anos será de R$ 2,8 bilhões - incluindo a produção de um motor 1.0 turbo no Brasil e um outro SUV inédito. Por aqui, a fabricação do Kicks - previsto para 2025 - seguirá sendo no Rio de Janeiro.

O novo carro

No estilo, o carro apresenta um layout que difere do modelo atualmente no mercado, se inspirando em estilizações de modelos elétricos modernos, com faróis de LED finos e discretos que se juntam à grade do Kicks e luzes traseiras em uma barra alongada.