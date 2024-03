Classe econômica? Carros de sete lugares não protegem quem viaja atrás

Já em relação aos carros maiores, que possuem os airbags de cortina, a proteção nem sempre chega à última fileira porque a maioria dos modelos de sete lugares do mercado são versões adaptadas, com praticamente a mesma construção de modelos de cinco lugares. É o caso da Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e Jeep Commander.

As exceções são Caoa Chery Tiggo 8 Pro e o recém-lançado Chevrolet Spin 2025, além de modelos de categorias superiores como o Kia Carnival, que tem oito lugares, e Mitsubishi Pajero Sport.

O Caoa Chery Tiggo 8 Pro também trata todos os passageiros com a mesma atenção Imagem: Divulgação

No caso do Tiggo 8 e do Spin, os airbags de cortina são mais compridos, chegando até os últimos passageiros e protegendo contra impactos na cabeça. Em caso de impacto lateral, como em acidentes em T (quando um veículo é atingido na lateral por outro veículo), o airbag de cortina é acionado para proteger a cabeça dos ocupantes do banco de trás. Ele se infla entre a janela e os passageiros, reduzindo o risco de lesões graves na cabeça e no pescoço.

A proteção também existe em capotamentos, pois pode amortecer o impacto da cabeça dos ocupantes do banco de trás contra o teto do veículo. Isso ajuda a evitar lesões graves e até mesmo fatais. O airbag de cortina também ajuda a reduzir o movimento lateral dos ocupantes do banco de trás em situações de colisão, impedindo que eles sejam arremessados para fora do veículo ou contra outras partes internas, como portas e painéis.

Passageiros de trás não devem ser 'classe econômica'

Apesar de serem altamente testados pelos próprios fabricantes, não existe um teste de segurança universal exclusivamente para a terceira fileira desses modelos de sete lugares. De acordo com o Latin NCAP, entidade que faz avaliação independente de segurança automotiva, faltam recursos para avaliar todos os modelos do mercado, mas o entendimento é que os passageiros da última fileira deveriam receber o mesmo tratamento de segurança das demais. Isso inclui a proteção de airbags.