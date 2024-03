Toyota adia mudanças e mantém itens polêmicos no novo Corolla Cross

Quanto ao preço, a espera é pela manutenção dos atuais valores longe da bonificação de vendas no varejo. De R$ 170 mil a R$ 215 mil. XRE, XRV, XRX, o topo da gama com teto solar e agora porta-malas elétrico.

Outra queixa que vai deixar de incomodar o cliente do produto, mas bem menos, é o freio de estacionamento no pé. Esse sai fora. Finalmente! Demorou, mas a montadora trabalha com foco na melhoria contínua dos seus produtos e sempre do mesmo jeito: um passo de cada vez.

Design

As mudanças no visual serão sutis por fora e por dentro (com mais entretenimento) porém significativas tornando o produto para quem viu bem elegante. O Corolla Cross é o mais produzido (mais exportado) na linha de produção compartilhada com o primo sedã que está longe de ter a performance em vendas do passado.

O Cross com altura livre do solo de 16,1 cm vai manter o corpo de 4,46 metros de tamanho, entreeixos de 2,64 m e capacidade do bagageiro na casa dos 440 litros. Tração dianteira e versões híbridas e a combustão 2.0 litros, flex de 177 cavalos de potência e caixa de 10 velocidades. Segundo o Inmetro, bebendo gasolina, percorre 11,7 km/l na cidade e 13 km/l na estrada e no etanol, 8,2km/l e 9,0km/l.

O híbrido leva vantagem no aspecto consumo e faz, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, médias de 11,8 km/l (cidade) e 9,7 km/l (estrada) com etanol. Com gasolina são 17,8 km/l e 14,7 km/l.