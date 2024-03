30 novos carros, 16 eletrificados: o que Nissan lançará até 2026

O plano 'Arco' mostra o nosso caminho para o futuro. Ele ilustra nossa progressão contínua e capacidade de navegar pelas mudanças nas condições do mercado. Este plano nos permitirá ir mais longe e mais rapidamente na promoção de valor e competitividade. Confrontada com a extrema volatilidade do mercado, a Nissan tomará medidas decisivas orientadas pelo novo plano para garantir o crescimento sustentável e a rentabilidade Makoto Uchida, presidente e CEO da Nissan

