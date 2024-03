'Atualização tecnológica' faz radares deixarem de multar motoristas em SP

Imagem: Divulgação / DAER

Essa medida, segundo o órgão, está de acordo com a Resolução 798 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e terá duração total de até um ano. Neste dispositivo de regulamentação do trânsito, em vigor desde novembro de 2020, são apresentados critérios técnicos, regras e homologações para instalação, funcionamento, uso e vistoria de radares fixos ou portáteis.

Trata-se da mesma norma que ficou famosa por vetar a instalação dos radares em locais pouco visíveis e por obrigar que os aparelhos do tipo fixo sejam precedidos de sinalização sobre qual é a velocidade máxima permitida.

