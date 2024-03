Nissonda? Nissan e Honda se unem para combater Tesla e elétricos chineses

Os planos ainda se encontram no início, porém a intenção é construir carros elétricos, peças e softwares comuns para seus modelos.

As montadoras emergentes são muito agressivas e estão progredindo em uma velocidade incrível. Não podemos vencer a competição enquanto nos atermos à sabedoria convencional e a uma abordagem tradicional Makoto Uchida, CEO da Nissan

Ainda de acordo com o presidente da Honda, Toshihiro Mibe, também presente no evento, as marcas ainda não decidiram como irão colaborar nos próximos anos, segundo a Reuters.

A Nissan foi pioneira em veículos elétricos graças com o lançamento do Nissan Leaf em 2010, mas não conseguiu manter o impulso frente à concorrência nos últimos anos.

A Nissan já possui uma aliança de elétricos com a Renault - que também tem uma parceria paralela com a chinesa Geely. No entanto, Uchida assegurou que a parceria com os franceses segue de pé.

Já a Honda usa a tecnologia GM Ultium nos EUA para construir e vender veículos elétricos com emblemas da Honda e da Acura.