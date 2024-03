Pouso vertical e CNH diferente: como funcionará o carro voador da Embrear

Precisa de CNH? A habilitação para conduzir esse novo "carro voador" é outra. Por se tratar de uma forma inédita de mobilidade, os órgãos reguladores dentro da competência dos veículos voadores —entre elas, a própria Anac (Agência de Aviação Civil do Brasil), Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e Abag (Associação Brasileira de Aviação Geral)— ainda estão desenvolvendo as normas para a pilotagem dos eVTOLs.

Segundo a Eve, 2.850 eVTOLs já foram reservados por US$ 3 milhões cada (cerca de R$ 14,9 milhões). A startup, subsidiária da Embraer, é uma das maiores desenvolvedoras de eVTOLs.

Carro voador ou helicóptero elétrico?

eVTOL Eve Imagem: Divulgação

Descrição e aparência do veículo lembram mais um helicóptero do que, de fato, um carro. O termo "eVTOL", nome oficial dos "carros voadores", refere-se a "Electric Vertical Take-Off and Landing", ou seja, veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. Essa tecnologia descreve a capacidade de uma aeronave de decolar e pousar verticalmente, sem a necessidade de uma pista de decolagem ou aterrissagem.

A semelhança com os carros, no entanto, está no conceito. Embora os helicópteros também possuam capacidade de decolagem e pouso vertical, o termo "carro voador" é geralmente usado para descrever a próxima geração de veículos de transporte pessoal que estão sendo desenvolvidos com tecnologia avançada, como propulsão elétrica, automação e sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo.