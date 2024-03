Pedágios mais caros do Brasil se concentram em SP e RJ; confira a lista

A tarifa varia entre R$ 17,20 (segunda a sexta) e R$ 28,70 (sexta a segunda, além de feriados nacionais).

A CCR ViaLagos é responsável pela administração da rodovia, principal ligação do Rio de Janeiro com a Região dos Lagos, composta pelos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação de Búzios.

Bandeirantes e Anhanguera

Imagem: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Folhapress

O motorista desembolsa R$ 28,50 para percorrer 100 km. O contrato de concessão é até 2037 e liga a capital ao norte do estado, passando por cidades como Jundiaí, Campinas, Limeira, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. As rodovias são administradas pela concessionária CCR AutoBAn, que tem contrato até 2028.

Castelo Branco e Raposo Tavares