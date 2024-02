'Carro non grato': veja 10 modelos que não foram bem-vindos no Brasil

Entre os principais sintomas do câmbio quando apresenta problemas estão trancos no engate das marchas, atrasos nas mudanças, seleção apenas de marchas pares ou ímpares, nenhuma marcha engatar, superaquecimento, ruídos estranhos e por aí vai.

Se não fosse pelo equipamento, o trio que o recebeu em seus conjuntos mecânicos não teriam má fama e a depreciação acelerada que os acomete no mercado de usados.

Chevrolet Captiva

Imagem: Divulgação

Apesar de ainda ser um SUV refinado até hoje, é "non grato" entre os brasileiros. Isso fez com que ficasse relativamente acessível no mercado de usados, algo que o torna uma tentação perigosa, por assim dizer.

Entre os principais defeitos crônicos que o levaram a ter má fama estão problemas de compressão de cilindro, quebras do câmbio em suas duas motorizações e defeito no módulo que faz o carro apagar do nada (e causar acidentes).