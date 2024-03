iCar: por que Apple desistiu do sonho de fabricar seu próprio carro

Não se sabe quantas pessoas serão demitidas ainda. Acredita-se que alguns funcionários serão transferidos para outras área da empresa, especialmente na divisão de inteligência artificial.

Segundo informações internas, o projeto carecia de apoio dos maiores executivos da Apple, com a empresa entendendo se diminuiria os recursos ou pararia seu projeto - que foi a decisão final.

A decisão acompanha a subida dos juros nos Estados Unidos, o que trouxe preocupações quanto ao preço do produto entre outros veículos elétricos.

Também atrapalharam os diversos acidentes ocorridos com veículos autônomos nos últimos anos, o que trouxe ceticismo entre os investidores do projeto. As ações da Apple subiram em 0,5% após o fim do projeto do Apple iCar.

