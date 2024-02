Cuidado com o Pinóquio: 5 mentiras que contam sobre o seu veículo

"Câmbio automático não requer manutenção periódica"

Câmbio automático precisa de revisão, principalmente do óleo Imagem: Divulgação

Ao contrário do que muitos acreditam, deve-se, sim, fazer a revisão do câmbio automático, a começar pelas trocas de óleo.

Os prazos são indicados no manual do veículo devem ser respeitados ou até antecipados, dependendo do uso do veículo.

Vale destacar que, de fato, alguns modelos não trazem a recomendação de troca de óleo, que supostamente dura por toda a vida útil do veículo.

No entanto, isso não significa que a transmissão automática esteja livre de problemas de lubrificação.