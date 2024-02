Como lei da Ditadura te impede de comprar carro 0 km direto com montadoras

Milad Kalume Neto, gerente de desenvolvimento de negócios da Jato Dynamics do Brasil, concorda com a necessidade de reavaliação da legislação, mas com equilíbrio para ambas partes.

"Urge que a lei seja revisitada de forma sadia e harmônica, sob uma arbitragem neutra, para benefício de todos os stakeholders envolvidos, inclusive os clientes, haja visto que existe inclusive um espaço para reduzir o valor de venda dos veículos graças a uma eventual redução da carga tributária envolvida", afirmou.

"O STF tem uma consulta da procuradoria sobre a questão. Mas hoje um concessionário de São Paulo é compelido a vender um veículo fora de sua região geográfica de atuação e vice-versa. Excluindo a variável tributo da equação, por qual motivo o consumidor não pode comprar o veículo onde encontrar mais barato? Em tese, esse questionamento não deveria existir por estarmos em uma livre concorrência. Ela é coibida pela lei Ferrari", aponta Milad.

Especialistas, porém, ressaltam que o problema do atual preço do carros, que disparou nos últimos anos, não será resolvido com as possíveis mudanças na lei Ferrari.

"O volume anual comprado por frotistas e locadoras não tem sofrido grandes variações. A enorme redução do volume de compras por parte dos consumidores é resultante do que chamamos de 'efeito boca de jacaré', onde o valor dos veículos subiu muito por motivos mais que justificados, os juros de financiamento subiram vertiginosamente, e o poder de compra dos potenciais compradores enfraqueceu. Ou seja, este cenário nada tem a ver com a lei em discussão", analisa Bacelar.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.