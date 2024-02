Gasolina perde espaço para etanol e só vale a pena em 5 estados do Brasil

Com o aumento da gasolina em fevereiro, o etanol passa ser o combustível mais vantajoso a ser utilizado no Brasil em 22 dos 27 estados. É isso o que mostra o levantamento feito nesta primeira quinzena de fevereiro pela empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, fornecido com exclusividade ao UOL Carros.

De acordo com os números, só compensa abastecer com gasolina no Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e em Roraima.