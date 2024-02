Carrões da casa abandonada: coleção milionária é achada na Guarapiranga

O terreno de uma casa localizada às margens da Represa Guarapiranga, na Zona Sul da capital paulista, serviu de morada para dezenas de carros raros e antigos, que hoje valeriam uma fortuna, mas foram destruídos por anos de exposição aos efeitos do clima.

O colecionador de automóveis Alexandre Badolato descobriu o imóvel com as raridades em setembro de 2022, quando esteve no local, e publicou há pouco tempo imagens da visita em seu canal no YouTube.

Como foi a descoberta?