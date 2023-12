Fiat Fastback tem preço reduzido para alcançar público PCD; veja detalhes

Primeiramente, o carro teve um desconto de R$ 4 mil, custando R$ 117.990. Porém, no programa para pessoas PCD, com descontos e isenção de impostos, o Fiat Fastback Turbo 200 fica por R$ 101.620.

A versão do Fiat Fastback Turbo 200 traz no SUV motor Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 20,3 kgfm, aliado ao câmbio automático de 7 marchas.

Assim, o carro vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Seu consumo em estrada registra até 14,6 km/l.

Modelo conta com central multimídia de 8,4", Apple CarPlay e Android Auto wireless, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, roda de liga leve 17", 4 Airbags, Controle de Estabilidade (ESC) e Traction Control Plus (TC+). Seu porta-malas tem capacidade de 600 litros.

